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NASA опубликовало снимок кластера Пандоры

29 сентября в 12:17

Скопление галактик располагается на расстоянии 3,5 миллиарда световых лет от Земли.

NASA
NASA представило снимок кластера Пандоры
Ученые с помощью телескопа "Спитцер" получили снимок галактического кластера Abell 2744, который также называют кластер Пандоры. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Гравитация кластера достаточно сильна для того, чтобы создавать эффект линзы и позволить астрономам рассмотреть более далекие галактики. Подобный эффект называется "гравитационное линзирование".

Кластер Пандоры располагается на расстоянии 3,5 миллиардов световых лет от Земли. Он изучается также с помощью телескопа "Хаббл" и рентгеновской обсерватории "Чандра".

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NASA

Ранее NASA опубликовало фото галактического кластера MS 0735.6+7421, который располагается в созвездии Жирафа. Кластер является областью, в которой было зафиксировано одно из самых мощных космических извержений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги NASA гравитация созвездие космос
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