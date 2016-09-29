NASA опубликовало снимок кластера Пандоры

Скопление галактик располагается на расстоянии 3,5 миллиарда световых лет от Земли.

NASA представило снимок кластера Пандоры

Ученые с помощью телескопа "Спитцер" получили снимок галактического кластера Abell 2744, который также называют кластер Пандоры. Снимок был опубликован на сайте NASA

Гравитация кластера достаточно сильна для того, чтобы создавать эффект линзы и позволить астрономам рассмотреть более далекие галактики. Подобный эффект называется "гравитационное линзирование".

Кластер Пандоры располагается на расстоянии 3,5 миллиардов световых лет от Земли. Он изучается также с помощью телескопа "Хаббл" и рентгеновской обсерватории "Чандра".

NASA

Ранее NASA опубликовало фото галактического кластера MS 0735.6+7421, который располагается в созвездии Жирафа. Кластер является областью, в которой было зафиксировано одно из самых мощных космических извержений.