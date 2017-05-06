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NASA опубликовало панорамный снимок дюн на Марсе

6 мая в 17:26

Дюны являются частью массива дюн Багнольда.

марс
Опубликован снимок дюн Бангольда на Марсе
NASA
NASA опубликовало 360-градусный мозаичный снимок региона, который является частью дюн Бангольда на Марсе. Как сообщается на сайте агентства, снимок был сделан марсоходом Curiosity, который занимался изучением местности возле массива с начала февраля по начало апреля этого года.

На переднем плане снимка можно увидеть некоторые части марсохода и коренные породы формации Мюррея, сформированные отложениями, которые образовались в озерах миллиарды лет назад. На северо-западном склоне горы Шарп располагается местность под названием "пляж Огунквит".

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NASA

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.

По материалам: ZN.UA
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