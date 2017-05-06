NASA опубликовало панорамный снимок дюн на Марсе

Дюны являются частью массива дюн Багнольда.
На переднем плане снимка можно увидеть некоторые части марсохода и коренные породы формации Мюррея, сформированные отложениями, которые образовались в озерах миллиарды лет назад. На северо-западном склоне горы Шарп располагается местность под названием "пляж Огунквит".
В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.ZN.UA