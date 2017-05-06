NASA опубликовало панорамный снимок дюн на Марсе

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Дюны являются частью массива дюн Багнольда.

Опубликован снимок дюн Бангольда на Марсе NASA

NASA опубликовало 360-градусный мозаичный снимок региона, который является частью дюн Бангольда на Марсе . Как сообщается на сайте агентства , снимок был сделан марсоходом Curiosity, который занимался изучением местности возле массива с начала февраля по начало апреля этого года.

На переднем плане снимка можно увидеть некоторые части марсохода и коренные породы формации Мюррея, сформированные отложениями, которые образовались в озерах миллиарды лет назад. На северо-западном склоне горы Шарп располагается местность под названием "пляж Огунквит".

NASA

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.