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NASA опубликовало новый снимок Юпитера

15 января в 11:51

Изображение было составлено из снимков, полученных аппаратом "Юнона".

юнона
"Юнона" передала новые данные о Юпитере
NASA
NASA представило изображение Юпитера, которое было составлено астрономом Романом Ткаченко с помощью данных, полученных аппаратом "Юнона". Снимок был опубликован на сайте агентства.

На представленном изображении можно увидеть одну из самых известных черт Юпитера – Большое красное пятно.  На снимок также попала вереница мощных ураганов, так называемое "жемчужное ожерелье" планеты.

Снимок был сделан 11 декабря, когда "Юнона" совершила третье сближение с планетой. Расстояние от аппарата до Юпитера составляло 458,8 тысяч километров.

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NASA

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.  Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле прошлого года.

По материалам: ZN.UA
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