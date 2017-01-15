NASA опубликовало новый снимок Юпитера

Изображение было составлено из снимков, полученных аппаратом "Юнона".
На представленном изображении можно увидеть одну из самых известных черт Юпитера – Большое красное пятно. На снимок также попала вереница мощных ураганов, так называемое "жемчужное ожерелье" планеты.
Снимок был сделан 11 декабря, когда "Юнона" совершила третье сближение с планетой. Расстояние от аппарата до Юпитера составляло 458,8 тысяч километров.
"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле прошлого года.ZN.UA