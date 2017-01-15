NASA опубликовало новый снимок Юпитера

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Изображение было составлено из снимков, полученных аппаратом "Юнона".

"Юнона" передала новые данные о Юпитере NASA

NASA представило изображение Юпитера, которое было составлено астрономом Романом Ткаченко с помощью данных, полученных аппаратом "Юнона" . Снимок был опубликован на сайте агентства

На представленном изображении можно увидеть одну из самых известных черт Юпитера – Большое красное пятно. На снимок также попала вереница мощных ураганов, так называемое "жемчужное ожерелье" планеты.

Снимок был сделан 11 декабря, когда "Юнона" совершила третье сближение с планетой. Расстояние от аппарата до Юпитера составляло 458,8 тысяч километров.

NASA

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле прошлого года.