NASA опубликовало новый снимок гексагона Сатурна

Снимок был сделан на расстоянии 1,2 миллиона километров от поверхности планеты.

NASA показало гексагон Сатурна NASA

Станция Cassini передала на Землю новый снимок гексагона Сатурна, который был сделан во время наступления лета на северном полюсе планеты. Снимок был опубликован на сайте NASA.

На изображении гексагон Сатурна освещается Солнцем. Cassini сделала снимок 9 сентября с помощью своей широкоугольной камеры. В момент съемки станция находилась на расстоянии 1,2 миллиона километров от поверхности планеты.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.