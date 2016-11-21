Топ Новости
<
>

NASA опубликовало новые снимки поверхности Цереры

21 ноября в 14:55

На одном из снимков можно увидеть кратер Оккатор.

33
Dawn сделал новые снимки поверхности Цереры
NASA
NASA опубликовало новые снимки карликовой планеты Цереры, которые были сделаны аппаратом Dawn. На одном из снимков расположился кратер Оккатор – один из самых ярких регионов на поверхности Цереры, сообщается на сайте NASA.

Снимок кратера был сделан, когда Dawn находился на расстоянии 1480 километров над поверхностью карликовой планеты. Диаметр кратера составляет 92 километра, а глубина – четыре километра, он является свидетельством недавней геологической активности на Церере. Яркие пятна, которые появились на кратере, вероятно, являются солями, появившимися в результате выхода жидкого вещества на поверхность. 

Читайте также: Ученые доказали наличие вулканов на Церере

33
NASA

В августе прошлого года NASA  подготовило "экскурсионный тур" по главным достопримечательностям на поверхности Цереры – кратеру Оккатор с загадочными белыми пятнами и горе-пирамиде. Позже исследователи заявили о том, что разгадали загадку этих пятен. По мнению ученых, они представляют собой отложения соли, и что они, вероятно, являются следом извержений экзотических "соляных вулканов".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги NASA ученые
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.90
EUR 27.52
Последние новости