NASA опубликовало новые снимки поверхности Цереры

На одном из снимков можно увидеть кратер Оккатор.
Снимок кратера был сделан, когда Dawn находился на расстоянии 1480 километров над поверхностью карликовой планеты. Диаметр кратера составляет 92 километра, а глубина – четыре километра, он является свидетельством недавней геологической активности на Церере. Яркие пятна, которые появились на кратере, вероятно, являются солями, появившимися в результате выхода жидкого вещества на поверхность.
В августе прошлого года NASA подготовило "экскурсионный тур" по главным достопримечательностям на поверхности Цереры – кратеру Оккатор с загадочными белыми пятнами и горе-пирамиде. Позже исследователи заявили о том, что разгадали загадку этих пятен. По мнению ученых, они представляют собой отложения соли, и что они, вероятно, являются следом извержений экзотических "соляных вулканов".ZN.UA