NASA опровергло информацию о добавлении 13 знака зодиака

Предполагалось, что Змееносец располагается между Скорпионом и Стрельцом.

Знаков зодиака все еще 12

NASA опровергло информацию об изменении дат и добавлении 13 знака зодиака, которая была распространена некоторыми СМИ со ссылкой на образовательный портал агентства Space Place, сообщает ScienceALERT!

"Мы не вносили никаких изменений в знаки зодиака, мы просто вели расчеты. Статья на Space Place рассказывает о том, что астрология это не астрономия, о том, как она зависит от древней истории, и акцентирует внимание на научных данных и расчетах, которые были основаны на наблюдениях за ночным небом".

Опубликованная на Space Place статья рассказывает о том, что жители Древнего Вавилона пользовались календарем, который состоял из 12 месяцев, поэтому каждый из них получил свой знак зодиака. Вместе с тем, один из знаков, Змееносец, оказался вне этой системы. "Для того, чтобы привести знаки зодиака в соответствие со своим календарем, жители Вавилона проигнорировали тот факт, что Солнце проходит через 13 созвездий, а не через 12", сообщается в статье.

Несмотря на то, что статья носит исключительно исторический и описательный характер, некоторые СМИ распространили информацию о добавлении Змееносца в перечень знаков зодиака и даже представили новый календарь, который отсутствует в оригинале NASA.

Вместе с тем, официальный комментарий NASA свидетельствует о том, что агентство не вносило никаких изменений в зодиакальный календарь.

О необходимости добавления 13 знака зодиака некоторые ученые заявляли еще в 2011 году. Под новый знак попадают те, кто родился между 30 ноября и 17 декабря. Одновременно сократится количество дней в других знаках, а часть людей будет вынуждена поменять своих небесных покровителей.

Следует отметить, что некоторые астрологи уже работают с новым знаком и считают его особым, осуществляющим связь между бренным и небесным мирами. Не имея официального статуса, он считается на сегодняшний день "невидимым зодиакальным знаком". Однако это его положение может в ближайшее время измениться и Змееносца включат в новое деление небесной сферы между Скорпионом и Стрельцом.