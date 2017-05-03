NASA обнаружило планетную систему, которая напоминает Солнечную

Планетная система располагается на расстоянии 10,5 световых лет от Земли.

В системе обнаружены пояса из осколков NASA

Обсерватория NASA Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) обнаружила в созвездии Эридана систему экзопланет , которая очень напоминает Солнечную систему. Как сообщается на сайте NASA , система располагается на расстоянии 10,5 световых лет от Земли.

Звезда Эпсилон Эридана, вокруг которой вращаются планеты, напоминает молодое Солнце. Система позволит ученым установить, как развиваются планеты, которые были сформированы вокруг звезд, похожих на наше светило.

Ранее исследователи уже установили, что вокруг звезды вращается диск из "мусора", который свидетельствует о том, что формирование планет вокруг светила уже завершилось. Подобный "мусор" может принимать форму газа и пыли или небольших объектов, состоящих из камня и льда. Обломки и диски могут образовывать пояса, похожие на пояс Койпера в Солнечной системе.

Исследователи с помощью компьютерного моделирования определили возможные регионы расположения поясов из осколков в обнаруженной системе. Согласно одной из них, осколки образуют два отдельных кольца, которые располагаются на месте главного пояса астероидов и орбиты Урана в Солнечной системе. В таком случае наибольшая из планет системы может быть связана с поясом осколков. Согласно второй теории осколки не концентрируются в пояса и не связаны ни с одной планетой системы.

Ученые установили, что в системе Эпсилон Эридана пояса из осколков располагаются в соответствии с первой моделью.

NASA

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.