NASA назвало сентябрь 2016 года самым жарким за всю историю наблюдений

Предыдущим рекордсменом был сентябрь 2014 года.

Сентябрь 2016 года установил новый рекорд температуры для первого осеннего месяца NASA

Сентябрь 2016 года стал самым жарким за 136 лет метеонаблюдений, побив рекорд предыдущего рекордсмена – сентября 2014 года, сообщает Институт космических исследований NASA имени Годдарда.

Температурные показатели сентября 2016 года превышали соответствующие показатели сентября 2014 года на 0,004 градуса Цельсия. При этом средняя температура сентября этого года была на 0,91 градуса Цельсия выше, чем в 1951-1980 годах.

Стоит отметить, что рекордсменами по температурным показателям становились 11 месяцев, начиная с октября 2015 года.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом, по мнению ученых, 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.