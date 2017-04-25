NASA и ESA запустят совместную миссию по поиску жизни на спутнике Юпитера

Аппарат достигнет Европы через 11 лет.

NASA и ESA запустят аппарат для поиска жизни на Европе NASA

Специалисты NASA и Европейского космического агентства (ESA) заявили о запуске совместной миссии, главной целью которой будет поиск следов жизни на спутнике Юпитера Европе . Миссия отправится к спутнику в середине 2020-х годов, заявили представители агентств на встрече Европейского союза наук о Земле.

Ключевой целью будущей программы Joint Europa Mission станет исследование ледяной коры и подледного океана Европы, выяснение их состава, структуры и поиски следов возможной жизни. Планируется, что миссия будет состоять из орбитального и спускаемого модулей, последний из которых должен проработать на поверхности спутника около 35 дней, собирая и исследуя образцы.

Предполагается, что орбитальный аппарат проработает несколько месяцев, проведя исследования, которые позволят ученым узнать больше о внутренней структуре Европы. После завершения сбора информации, модуль будет контролируемо сведен с орбиты и разобьется о поверхность спутника, в снижении собрав новые данные о составе газов его тонкой атмосферы. По расчетам, в общей сложности миссия продлится около 6,5 лет.

По утверждению исследователей, на строительство аппарата потребуется около пяти лет. Спускаемый модуль будет изготовлен NASA, а остальные компоненты миссии – совместно космическими агентствами США и Евросоюза.

Ранее ученые заявили о том, что соленый океан, который скрывается под льдистой поверхностью Европы, похож на своих земных сородичей по химическому составу и физическим свойствам. По мнению исследователей, это означает, что океан может поддерживать существование жизни, даже несмотря на отсутствие вулканической гидротермальной активности в нем.