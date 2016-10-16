Наблюдения за галактическими "пустынями" подтвердили существование темной энергии

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На долю темной энергии приходится 70% содержимого Вселенной.

Ученые подтвердили существование темной энергии ALMA

Ученые провели наблюдения за крупнейшими галактиками во Вселенной и космическими "пустынями" между ними и пришли к выводу о том, что таинственная темная энергия, которая заставляет Вселенную расширяться с возрастающими темпами, действительно существует. Выводы ученых были опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

Темная материя представляет собой загадочную субстанцию, из которой состоит 70% Вселенной. О ее свойствах практически ничего неизвестно, но исследователи пытаются найти свидетельства ее существования в движениях галактик и микроволновом фоновом излучении.

С помощью новых методов изучения исследователи попытались найти следы темной энергии в "растягивании" фотонов "эха" Большого Взрыва, используя снимки далеких скоплений галактик и пустот между ними, полученные обзором SDSS, и данные по флуктуациям в микроволновом фоне Вселенной, собранные орбитальным телескопом "Планк". Как показали новые исследования, эффект растягивания света действительно существует, однако его сила укладывается в предсказания классической теории Большого Взрыва. К примеру, "температура" микроволнового излучения, исходящего от галактических "пустынь", оказалась на 15−5 микрокельвинов меньше, чем средние значения, а "эхо Большого Взрыва", проходящее через скопления галактик, было на 5−10 микрокельвинов "теплее" нормы.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что темная энергия действительно существует.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили загадочные вспышки, которые могут быть доказательством существования параллельной Вселенной. Свечение было обнаружено во время анализа карты реликтового излучения, которое также называют "Эхом Большого взрыва".