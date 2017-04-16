На землеподобных "Татуинах" может существовать жизнь – ученые

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"Татуины" являются частью двойной звездной системы.

На "Татуине" может существовать жизнь NASA

Ученые заявили о том, что на землеподобных "Татуинах" (экзопланетах, которые вращаются вокруг двух звезд) могут существовать условия, необходимые для возникновения и существования жизни, сообщается на сайте NASA.

Исследователи установили, что, если "Татуин" располагается на "правильном" расстоянии от двух звезд, на нем могут существовать условия, необходимые для жизни. Покрытая водой подобная экзопланета сможет удерживать водные ресурсы продолжительное время.

В ходе исследования ученые смоделировали поведение системы Kepler-35, которая состоит из звезд Kepler-35A и B, вокруг которых вращается планета Kepler-35b. Размеры экзопланеты в восемь раз превышают размеры Земли, а оборот вокруг звезд она совершает за 131,5 земной день. В своем же исследовании ученые проигнорировали гравитационное влияние Kepler-35b и добавили гипотетическую покрытую водой планету размером с Землю. Исследователи наблюдали за тем, как изменится поведение планеты в случае, если она вращается вокруг звезд с периодом 341 или 380 дней.

В случае с двойной системой, обитаемая зона звезд (регион, в котором на планете возможно существование жидкой воды) определяется расстоянием от центра, вокруг которого вращаются оба светила. Оказалось, что если покрытая водой землеподобная планета будет вращаться вблизи ближнего рубежа обитаемой зоны звезд, на ней будет сохраняться примерно одинаковая средняя температура. Это значит, что больше водяного пара сможет выделяться в атмосферу и удерживаться в ней, сохраняя комфортные для существования жизни условия.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.