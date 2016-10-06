На "второй Земле" может существовать глобальный океан

Глубина океана может достигать 200 километров.

На Proxima b может существовать глобальный океан NASA

Международная группа астрономов и планетологов заявила о том, что на экзопланете , которая вращается вокруг звезды Проксима Центавра, может существовать океан.

В ходе исследования ученые создали компьютерную симуляцию, которая показала два возможных сценария. По первому из них, который предполагает, что радиус планеты не превышает шесть тысяч километров, Proxima b состоит из очень прочного и плотного металлического ядра, покрытого каменной оболочкой. Этот сценарий не исключает наличия на поверхности планеты жидкой воды — морей или океанов. В целом маленькая Proxima b может напоминать Меркурий — ближайшую к Солнцу планету.

Второй сценарий предполагает, что диаметр планеты составляет 18 тысяч километров. В этом случае вода составляет 50% массы планеты, а глубина океана может достигать 200 километров.

Об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра стало известно 24 августа. Расстояние от планеты Proxima b до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.