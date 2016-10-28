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На снимках с места падения "Скиапарелли" обнаружена загадочная линия

28 октября в 11:33

Снимки в высоком разрешении были сделаны с помощью камеры HIRISE.

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Исследователи не могут объяснить появление темной линии возле ударного кратера
NASA
NASA представило новые снимки места крушения зонда "Скиапарелли", который совершал посадку на Красную планету в рамках мессии "ЭкзоМарс". Снимки были сделаны с помощью камеры HIRISE, расположенной на борту аппарата MRO, и опубликованы на странице камеры.

Как отмечают исследователи, на снимках заметны три аномальные области на поверхности Марса, расположенные примерно в 1,5 километрах друг от друга. В левом нижнем углу можно заметить след от удара о поверхность Марса парашюта "Скиапарелли". Парашют выделается на фоне марсианского грунта более ярким цветом.

В правом верхнем углу снимка расположился след от удара защитного механизма зонда. В центре же изображения можно увидеть кратер, который появился вследствие падения "Скиапарелли". По мнению исследователей, диаметр кратера составляет 2,4 метра, а глубина около 0,5 метра.

К северу от ударного кратера расположилась волнистая темная линия, появление которой ученые на данный момент объяснить не могут.

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NASA

19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты. 

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Марс камера ученые
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