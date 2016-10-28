На снимках с места падения "Скиапарелли" обнаружена загадочная линия

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Снимки в высоком разрешении были сделаны с помощью камеры HIRISE.

Исследователи не могут объяснить появление темной линии возле ударного кратера NASA

NASA представило новые снимки места крушения зонда "Скиапарелли" , который совершал посадку на Красную планету в рамках мессии "ЭкзоМарс". Снимки были сделаны с помощью камеры HIRISE, расположенной на борту аппарата MRO, и опубликованы на странице камеры.

Как отмечают исследователи, на снимках заметны три аномальные области на поверхности Марса, расположенные примерно в 1,5 километрах друг от друга. В левом нижнем углу можно заметить след от удара о поверхность Марса парашюта "Скиапарелли". Парашют выделается на фоне марсианского грунта более ярким цветом.

В правом верхнем углу снимка расположился след от удара защитного механизма зонда. В центре же изображения можно увидеть кратер, который появился вследствие падения "Скиапарелли". По мнению исследователей, диаметр кратера составляет 2,4 метра, а глубина около 0,5 метра.

К северу от ударного кратера расположилась волнистая темная линия, появление которой ученые на данный момент объяснить не могут.

NASA

19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты.

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.