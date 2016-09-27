На Меркурии сохранилась тектоническая активность - ученые

Меркурий стал второй планетой в Солнечной системе с тектонической активностью.

На Меркурии зафиксирована тектоническая активность NASA

Исследователи NASA обнаружили, что Меркурий является тектонически активным даже на данный момент. Таким образом, Меркурий стал второй после Земли планетой Солнечной системы, на которой все еще сохраняется тектоническая активность, сообщается на сайте NASA

Исследователи обнаружили на Меркурии многочисленные складки, рельефы и разломы, достаточно небольшие для того, чтобы свидетельствовать о тектонической активности в недавнем прошлом планеты. Это значит, что Меркурий тектонически активен даже сейчас, а Земля – не единственная планета Солнечной системы с тектонической активностью, как считалось ранее.

Появление разломов согласуется с недавним обнаружением у планеты магнитного поля, которое существует на протяжении миллиардов лет, и медленным охлаждением ядра Меркурия. По мнению исследователей, на планете до сих пор возможны "меркуриетрясения", которые вскоре могут быть зафиксированы с помощью сейсмометров.

Ранее ученые установили, что в прошлом поверхность Меркурия была покрыта графитом. Ранее поверхность Меркурия была покрыта океаном расплавленной магмы, все тяжелые минералы медленно оседали на дно, а легкий графит оставался на поверхности. По мнению ученых, по мере остывания Меркурий мог оказаться затянут слоем графита толщиной до одного километра. Позднее этот слой мог покрываться новыми слоями лавы, пока геологическая активность на планете не прекратилась. Поэтому сегодня графит остался на поверхности лишь в некоторых участках планеты – там, где удары метеоритов обнажили черную древнюю породу.