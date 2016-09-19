Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил главный приз фестиваля в Торонто

Победа на фестивале делает фильм одним из главных претендентов на "Оскар" в этом году.

"Ла-Ла Ленд" может стать одним из главных претендентов на "Оскар" Кинопоиск

Фильм Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" получил приз зрительских симпатий – главный приз – фестиваля в Торонто. Как сообщает The Hollywood Reporter, победа на фестивале делает мюзикл одним из главных претендентов на получение премии "Оскар" в этом году.

Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун. За него проголосовали зрители фестиваля в Торонто, победители которого, как правило, вступают в борьбу за победу на "Оскаре". В 2014 году премию Американской киноакадемии за лучший фильм получил "12 лет рабства", а победителем фестиваля в Торонто в прошлом году стал фильм "Комната", принесший Бри Ларсон статуэтку "Оскар".

"Ла-Ла Ленд" был показан на открытии Венецианского кинофестиваля и участвовал в его основном конкурсе.

Ранее сообщалось о том, что Гран-при Одесского кинофестиваля, присуждаемый по итогам зрительского голосования, достался британской трагикомедии "Кто горит, горит, горит...", режиссером которого выступила Чания Баттон.