Муравьи умеют собирать и проращивать семена для питания – ученые

Муравьи проращивают семена растений для того, чтобы избавить их от твердой кожуры.

Муравьи проращивают твердые семена растений

Ученые заявили о том, что муравьи-жнецы, которые живут во Флориде, способны собирать и проращивать семена растений для пропитания. Выводы ученых были опубликованы в журнале PLоS One.

Как заявляют ученые, эти муравьи могут накопить в своих колониях запасы в сотни тысяч семян. В новой работе исследователи сосредоточились на том, каким образом насекомые их поедают. По словам авторов, насекомым проще раскалывать твердые оболочки мелких семян, добираясь до питательной мякоти. Исследования примерно 200 муравейников показали, что в результате "на складе" накапливается избыток (70% и более) крупных семян, расколоть которые не в состоянии даже специализированные "кусачие" особи с их особо мощными челюстями.

Дополнив наблюдение лабораторными экспериментами, ученые установили, что муравьи дожидаются, пока особо твердые семена прорастут. По расчетам исследователей, крупные семена могут принести в 10 раз больше питательных веществ, чем мелкие. Раскрываясь в разное время, запас таких семян должен давать муравьиной колонии постоянный и обильный приток пищи в течение почти всего года.

Ранее ученые заявили о том, что отдельный вид муравьев начал выращивать грибы вскоре после гибели динозавров. По словам исследователей, муравьи начали заниматься грибоводством около 55-60 миллионов лет назад.