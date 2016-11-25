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Мозг воспринимает спирт как полноценную "еду" - ученые

25 ноября в 17:45

Организм алкоголиков отказывается от потребления пищи.

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Мозг воспринимает алкогольные напитки как "еду"
bohdan.com.ua
Ученые заявили о том, что мозг считает спирт полноценной "едой" и уменьшает потребление других видов пищи. Выводы ученых были опубликованы в журнале  Pharmacology, Biochemistry and Behavior.

В ходе исследования ученые следили за поведением лабораторных крыс, которых они ставили перед выбором: пить обычную воду или "крысиную водку", 20 и 30% раствор спирта, доступ к которому исследователи не ограничивали.

Через некоторое время большинство животных пристрастилось к алкоголю и стало пить исключительно его, а не воду.  При этом, употребление "крысиной водки" никак не сказывалось на энергетическом обмене грызунов, поскольку они употребляли столько же калорий, что и до того, как стали алкоголиками.

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Это происходило по той причине, что количество съедаемой ими пищи уменьшалось параллельным курсом с растущими объемами "водки", которую они пили каждый день. Подобный результат, как считают ученые, говорит о том, что мозг и центры насыщения и голода в нем считают этиловый спирт и все формы алкоголя "полноценной" едой, альтернативой другим видам пищи, а не чем-то совершенно чуждым и незнакомым.

По мнению исследователей, это объясняет то, почему алкоголизм не сопровождается ожирением, несмотря на высокую калорийность спирта.

Ранее ученые нашли доказательства непосредственной зависимости между употреблением алкоголя и развитием рака. Алкоголь может стать причиной развития, по меньшей мере, семи видов рака, а не только рака печени, как считалось ранее.

По материалам: РИА Новости
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Тэги ученые спирт алкоголь мозг алкоголизм
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