Мобильные операторы Украины сообщили о готовности своих сетей к 4G

Готовность сетей мобильных операторов к 4G находится на высоком уровне. До конца года вырастет до 100%.

Потребление трафика растет стремительно. До конца года в Украине может появиться связь 4G

Украинский мобильный оператор "Киевстар" подготовил 70% своей сети к внедрению связи стандарта 4G (LTE).

"Взрывным образом растет потребление трафика, мы увеличили на 250% емкость сети, улучшили технические характеристики сети, готовясь к 4G, мы подготовили 70% сети к 1800 МГц диапазону и до конца второго квартала 2017 года подготовим 100% сети", - сообщил президент "Киевстар" Петр Чернышов.

Как сообщила агентству PR-директор "Vodafone-Украина" Виктория Рубан, 89% сетей оператора готовы к внедрению 4G.

В пресс-службе компании lifecell не уточнили процентное соотношение готовности сетей к 4G и отметили, что все оборудование, установленное оператором в рамках развертывания 3G, является готовым к запуску LTE.

Как сообщалось, НКРСИ и мобильные операторы договорились о рефарминге частот диапазона 1800 МГц. Регулятор рассчитывает, что осенью 2017 года будут проведены два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц.

Как писал IT-эксперт Герман Богапов в статье для ZN.UA, нишевая мобильная связь 5G не заменит собой 4G, оптимизированную для покрытия значительных территорий.