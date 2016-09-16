Министр экологии Украины cпрогнозировал необратимые изменения климата через 30 лет

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Семерак выступил на международной конференции в Вашингтоне и дал неутешительный прогноз.

Остап Семерак повез делегацию в Вашингтон на конференцию по океану и рассказал про "необратимые изменения климата" Министерство экологии и природных ресурсов Украины

Необратимые изменения климата начнутся через 30 лет, сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Буду ставить задачу перед нашими специалистами изучить возможность создания зоны морской защиты в акватории наших морей. Несмотря на масштабы проблемы, мы должны и можем найти решение, не прячась от прогрессирующей общемировой тенденции изменения климата и влияния на океан. По данным ученых, уже через 30 лет начнутся необратимые изменения. Это критическое время", - сказал Семерак на конференции "Один океан. Одно будущее" в Вашингтоне.

Он отметил, что борьба с изменением климата становится приоритетом мировой политики. Эти вопросы, в частности, получают сильную поддержку в лице президента США Барака Обамы и госсекретаря Джона Керри.

"Президент США заявил, что защита климата и океана является для него личным вопросом. США действительно является мировым лидером в борьбе с изменением климата. Но это тоже наше будущее. Украина много сделала в этом направлении: присоединились к Парижской соглашения, приняла "Политику защиты океана" и многое другое. Горд за то, что сделала Америка, но должны сделать больше", - так Семерак прокомментировал начало конференции.

Он отметил, что сегодня лишь 3% Мирового океана имеет морские охранные зоны, а к 2020 стоит задача увеличить их до 6%. Украина может приобщиться к этому мировому движению.

В то же время он подчеркнул, что Украина должна активизировать защиту украинского морского разнообразия, акцентировав внимание на ухудшении состояния морских акваторий в результате агрессии РФ. "Мы наблюдаем агрессивную и вредную для природы политику РФ в Крыму и на побережье Азовского моря", - сказал министр.

Напомним, что Украина ратифицировала Парижское климатическае соглашение, которое заменяет Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как писало ZN.UA, принятие климатического соглашения очень важно для Украины. Его имплементация предусматривает необходимость строить свою энергетическую стратегию с обязательным видением полного отказа от ископаемого топлива и перехода на 100% возобновляемой энергетики уже к середине века. Подробнее читайте в материале "Станет Парижское соглашение зонтиком для планеты?" в "Зеркале недели. Украина".