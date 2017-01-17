Микробы могут выжить в условиях разреженной атмосферы Марса – ученые

По мнению исследователей, на Красной планете может существовать жизнь.

На Марсе могут жить микробы NASA

Ученые заявили о том, что некоторые простейшие виды микроорганизмов могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса , сообщает Astrobiology Magazine

Как заявляют ученые, существование озер и морей в далеком прошлом Марса является давно доказанным фактом. Поскольку известно, что на Земле появление микроорганизмов зависит от наличия жидкой воды, справедливо предположить, что подобные микроорганизмы миллиарды лет назад существовали и на Красной планете, а некоторые из них могли сохраниться и до сих пор.

Для того, чтобы проверить свои предположения, исследователи провели ряд экспериментов с микробами видов Methanothermobacter wolfeii, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum и Methanococcus maripaludis, которые обитают в бескислородных условиях и продуцируют метан.

В ходе исследования ученые изучали поведение микроорганизмов при низком давлении Марса, которое достигает 0,06 земных атмосфер. Оказалось, что в таких условиях микробы могут выжить в течение 3-21 суток. По мнению исследователей, это означает, что микробы могли бы выжить и на Марсе.

В дальнейшем ученые планируют исследовать реакцию микроорганизмов на низкие температуры, характерные для Красной планеты.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.