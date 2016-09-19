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Microsoft запатентовала встроенный в экран сканер отпечатков пальцев

19 сентября в 13:50

Сканер позволит создавать более тонкие смартфоны.

Microsoft
Microsoft запатентовала сканер отпечатков пальцев, который встраивается в экран
bhva.ua
Компания Microsoft представила патент, который описывает сканер отпечатков пальцев, встроенный непосредственно в экран смартфона. Описываемый сканер занимает совсем немного места и позволит создавать более тонкие устройства.

Согласно описанию в патенте Microsoft, под стеклом размещается источник световых волн со специальным фильтром, который способен считывать рисунок отпечатка пальца. С помощью волоконно-оптического кабеля свет от источника может передаваться на большее расстояние, что дает больше возможностей при проектировании устройства. Такую технологию можно использовать с LED- и AMOLED-экранами.

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Предполагается, что компания использует новую разработку в смартфоне Surface Phone.

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Ранее сообщалось, что Microsoft покупает социальную сеть LinkedIn: заплатит по 196 долларов за акцию, общая сумма сделки составит 26,2 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что что Microsoft продала бизнес кнопочных телефонов и права на использование бренда Nokia за 350 миллионов долларов китайским компаниям FIH Mobile и HMD Global. 

По материалам: 4pda.ru
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Тэги Microsoft смартфон сканер
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