Microsoft выпустила новый ноутбук и операционную систему

Ноутбук работает под управлением системы Windows 10 S.

Ноутбук оснащен дисплеем диагональю 13,5 дюймов Windows.com

Компания Microsoft представила новое поколение ноутбуков Surface, которые работают под управлением операционной системы Windows 10 S, сообщается в блоге компании.

Ноутбук оснащен 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 3:2, толщина устройства составляет от 14,47 до 9,9 миллиметра, а вас – 1,25 килограмма. Ноутбук оснащен процессорами Intel Core i5 или i7 Kaby Lake (в зависимости от конфигурации), время автономной работы составит до 14,5 часов.

Ноутбук работает под управлением Windows 10 S, которая ранее была известна как Windows 10 Cloud. Все документы пользователя и изменения в них будут автоматически сохраняться в облачном хранилище. Приложения же в новой операционной системе запускаются только из онлайн-магазина Windows Store.

Ранее сообщалось, что Microsoft покупает социальную сеть LinkedIn: заплатит по 196 долларов за акцию, общая сумма сделки составит 26,2 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что что Microsoft продала бизнес кнопочных телефонов и права на использование бренда Nokia за 350 миллионов долларов китайским компаниям FIH Mobile и HMD Global.