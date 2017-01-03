Microsoft создала приложение для контроля за водителем

Смартфон с установленным приложением крепится перед водителем и выявляет любые ошибки или отклонения от нормы.

Microsoft будет следить за водителем для предотвращения аварий bhva.ua

Индийское подразделение компании Microsoft разработало приложение, которое позволяет следить за водителями во время пребывания за рулем и избегать аварий.

Смартфон с установленным приложением HAMS крепится перед водителем и подключается к встроенному в автомобиле сканеру OBD-II. Последний выполняет диагностику, а также выявляет любые ошибки и отклонения от нормы в работе транспортного средства. Смартфон помещается таким образом, чтобы фронтальная камера снимала водителя, а основная - все, что находится перед автомобилем. Также приложение собирает данные с GPS-модуля и датчиков смартфона. Все полученные данные с телефона и сканера OBD-II отправляются в облачный сервис для объединения, анализа и визуализации.

Анализ собранных данных позволит Microsoft узнать о том, что водитель отвлекся за рулем, устал, не выдерживает дистанцию с автомобилем, который движется перед ним, или не использует ремень безопасности.

Ранее сообщалось, что Microsoft покупает социальную сеть LinkedIn: заплатит по 196 долларов за акцию, общая сумма сделки составит 26,2 миллиарда долларов.

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