Microsoft создала приложение для контроля за водителем

Смартфон с установленным приложением крепится перед водителем и выявляет любые ошибки или отклонения от нормы.
Смартфон с установленным приложением HAMS крепится перед водителем и подключается к встроенному в автомобиле сканеру OBD-II. Последний выполняет диагностику, а также выявляет любые ошибки и отклонения от нормы в работе транспортного средства. Смартфон помещается таким образом, чтобы фронтальная камера снимала водителя, а основная - все, что находится перед автомобилем. Также приложение собирает данные с GPS-модуля и датчиков смартфона. Все полученные данные с телефона и сканера OBD-II отправляются в облачный сервис для объединения, анализа и визуализации.
Анализ собранных данных позволит Microsoft узнать о том, что водитель отвлекся за рулем, устал, не выдерживает дистанцию с автомобилем, который движется перед ним, или не использует ремень безопасности.
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