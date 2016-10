Microsoft разрабатывает Paint с поддержкой 3D - СМИ

Компания Microsoftразрабатывает новую версию своего знаменитого приложения Paint, предназначенную для Windows 10 . Видео превью нового приложения опубликовал на своей странице в Twitter пользователь WalkingCat, сообщает The Verge

Пользователям нового приложения будут доступны все традиционные функции Paint, но приложение начнет поддерживать создание 3D-объектов. Все инструменты приложения будут поддерживать управление касанием и с помощью стилуса.

Video: Introducing Smart Select and Make 3D featurea of the New Paint Preview app https://t.co/SEvLqTr7kr pic.twitter.com/gl4sPW8xfG