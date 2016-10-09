Microsoft разрабатывает Paint с поддержкой 3D - СМИ

Новый Paint разрабатывается для операционной системы Windows 10.
Пользователям нового приложения будут доступны все традиционные функции Paint, но приложение начнет поддерживать создание 3D-объектов. Все инструменты приложения будут поддерживать управление касанием и с помощью стилуса.
Video: Introducing Smart Select and Make 3D featurea of the New Paint Preview app https://t.co/SEvLqTr7kr pic.twitter.com/gl4sPW8xfG— WalkingCat (@h0x0d) 7 жовтня 2016 р.
Ранее сообщалось о том, что Windows 10 была установлена на 14 миллионов устройств за первые сутки после начала продаж. Операционная система доступна для пользователей Windows 7 и 8 в качестве бесплатного обновления. Для того чтобы снизить нагрузку на систему, вызванную ажиотажем вокруг операционной системы, Microsoft загружает Windows 10 на компьютеры пользователей волнами.
Для сравнения Windows 8 была установлена на 40 миллионов устройств за первый месяц после анонса, а на то, чтобы добраться до отметки в 100 миллионов устройств, ей понадобилось четыре месяца.
Вместе с тем, после официального выхода операционной системы начали поступать сведения о том, что Windows 10 передает данные идентификации в Microsoft даже в том случае, если пользователь отключил Bing search и помощника Cortanа и активировал настройки приватности программного обеспечения.ZN.UA