Microsoft разрабатывает Paint с поддержкой 3D - СМИ

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Новый Paint разрабатывается для операционной системы Windows 10.

Новый Paint будет поддерживать создание 3D-объектов

Компания Microsoftразрабатывает новую версию своего знаменитого приложения Paint, предназначенную для Windows 10 . Видео превью нового приложения опубликовал на своей странице в Twitter пользователь WalkingCat, сообщает The Verge

Пользователям нового приложения будут доступны все традиционные функции Paint, но приложение начнет поддерживать создание 3D-объектов. Все инструменты приложения будут поддерживать управление касанием и с помощью стилуса.

Video: Introducing Smart Select and Make 3D featurea of the New Paint Preview app https://t.co/SEvLqTr7kr pic.twitter.com/gl4sPW8xfG — WalkingCat (@h0x0d) 7 жовтня 2016 р.

Ранее сообщалось о том, что Windows 10 была установлена на 14 миллионов устройств за первые сутки после начала продаж. Операционная система доступна для пользователей Windows 7 и 8 в качестве бесплатного обновления. Для того чтобы снизить нагрузку на систему, вызванную ажиотажем вокруг операционной системы, Microsoft загружает Windows 10 на компьютеры пользователей волнами.

Для сравнения Windows 8 была установлена на 40 миллионов устройств за первый месяц после анонса, а на то, чтобы добраться до отметки в 100 миллионов устройств, ей понадобилось четыре месяца.

Вместе с тем, после официального выхода операционной системы начали поступать сведения о том, что Windows 10 передает данные идентификации в Microsoft даже в том случае, если пользователь отключил Bing search и помощника Cortanа и активировал настройки приватности программного обеспечения.