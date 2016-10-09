Топ Новости
<
>

Microsoft разрабатывает Paint с поддержкой 3D - СМИ

9 октября в 13:00

Новый Paint разрабатывается для операционной системы Windows 10.

33
Новый Paint будет поддерживать создание 3D-объектов
Компания Microsoftразрабатывает новую версию своего знаменитого приложения Paint, предназначенную для Windows 10. Видео превью нового приложения опубликовал на своей странице в Twitter пользователь WalkingCat, сообщает The Verge.

Пользователям нового приложения будут доступны все традиционные функции Paint, но приложение начнет поддерживать создание 3D-объектов. Все инструменты приложения будут поддерживать управление касанием и с помощью стилуса.

Читайте также: Microsoft записала 200 Мб данных на нитях ДНК

Ранее сообщалось о том, что Windows 10 была установлена на 14 миллионов устройств за первые сутки после начала продаж. Операционная система доступна для пользователей Windows 7 и 8 в качестве бесплатного обновления. Для того чтобы снизить нагрузку на систему, вызванную ажиотажем вокруг операционной системы,  Microsoft загружает Windows 10 на компьютеры пользователей волнами.

Для сравнения Windows 8 была установлена на 40 миллионов устройств за первый месяц после анонса, а на то, чтобы добраться до отметки в 100 миллионов устройств, ей понадобилось четыре месяца.

Вместе с тем, после официального выхода операционной системы начали поступать сведения о том, что Windows 10 передает данные идентификации в Microsoft даже в том случае, если пользователь отключил Bing search и помощника Cortanа и активировал настройки приватности программного обеспечения. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Windows пользователь приложение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.89
EUR 28.96
Последние новости