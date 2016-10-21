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Метеоритный поток Ориониды достигнет своего пика в ночь на субботу

21 октября в 12:28

Земля движется в метеоритном потоке Ориониды с 2 октября по 7 ноября.

звездопад
Жители Земли смогут наблюдать за метеоритным потоком Ориониды
cosmos-online.ru
Метеоритный поток Ориониды, образованный кометой Геллея, достигнет своего максимума в ночь с пятницы на субботу. Наиболее благоприятное время для наблюдения за звездопадом с 23.00 21 октября до рассвета 22 октября.

К сожалению, условия наблюдения за метеоритным дождем в этом году не совсем удачны, поскольку Луна будет находиться совсем рядом с радиантом, в созвездии Близнецов, поэтому своим ярким светом помешает насладиться звездопадом.

Прародительницей метеоритного потока Ориониды является комета Галлея, причем, ее орбита такова, что Земля пересекает ее дважды: в мае (метеоритный поток эта-Аквариды) и в ноябре (Ориониды).

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Частицы метеоритного потока Орионид входят в атмосферу Земли на скорости 216 километров в час, поэтому "падающие звезды" этого потока очень быстрые и часто со следами. Количество метеоров достигает 10-25 в час.

В августе жители Земли могли наблюдать за метеоритным потоком Персеиды.

По материалам: РИА Новости
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Тэги поток метеорит наблюдение атмосфера
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