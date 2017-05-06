Марс мог "родиться" в главном поясе астероидов – ученые

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Химический состав Земли и Красной планеты отличается.

Марс мог быть образован в главном поясе астероидов NASA

Международная группа геологов заявила о том, что Марс мог образоваться в том районе Солнечной системы, в котором на данный момент находится главный пояс астероидов, а затем мигрировал на более близкую к Солнцу орбиту под влиянием Юпитера. По мнению исследователей, это может объяснить разницу в химическом составе Красной планеты и Земли. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters

Анализ марсианских метеоритов, которые иногда попадают на Землю, показал различия в изотопном составе кислорода в породах. Если бы Марс возник там же, где и Земля, то его состав должен был быть похожим на земной. В ходе нового исследования ученые провели компьютерное моделирование и описали сценарий который может объяснить, как отличия Марса от Земли, так и его небольшую массу.

Позже исследователи провели моделирование Великого лавирования. Согласно данной гипотезе, Юпитер в ходе эволюции мигрировал из дальних областей Солнечной системы ближе к Солнцу, а затем вернулся на свою современную орбиту.

Наиболее вероятным путем к описанию эволюции Солнечной системы до современного состояния оказалось рождение Марса вблизи земной орбиты и его последующее удаление. Но в 2% всех "правильных" исходов реализовалась иная схема эволюции. Согласно ей Марс образовался в два раза дальше от Солнца, чем его современная орбита, а затем был увлечен мигрирующим Юпитером на свою ожидаемую орбиту. Это помешало планете вырасти до гигантских размеров и набрать массу.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.