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Марк Цукерберг протестировал перчатки виртуальной реальности

10 февраля в 16:21

Перчатки предназначены для взаимодействия со шлемом виртуальной реальности Oculus Rift.

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Перчатки предназначены для взаимодействия с виртуальной и дополненной реальностью
The Verge
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг показал новый способ взаимодействия со шлемом виртуальной реальности Oculus Rift  - перчатки виртуальной реальности, которые получили название Oculus glove, сообщает The Verge.

Как отмечает издание, Цукерберг посетил исследовательскую лабораторию в Редмонде. "Мы работаем над новым способом погрузить ваши руки в виртуальную и дополненную реальность. С помощью перчаток вы можете рисовать, печатать на виртуальной клавиатуре и даже выпускать паутину как Человек-паук", написал Цукерберг.

Больше никаких подробностей о самих перчатках или их выходе на рынок Цукерберг не написал. Предполагается, что само устройство будет минималистическим и будет подключаться к шлему Oculus Rift. Вместо обычных внешних сенсоров отслеживания движения система использует комплект сенсоров, напоминающих решения OptiTrack.

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Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Цукерберг Facebook
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