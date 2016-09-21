MacOS Sierra с Siri уже доступна для установки

Одним из нововведений операционной системы стал общий буфер обмена для всех устройств Apple.

macOS Sierra уже доступна для скачивания apple.com

Компания Apple выпустила для своих компьютеров Mac новую операционную систему, которая получила название macOS Sierra . Обновление включает в себя несколько важных нововведений, что делает его одним из самых ожидаемых за последние несколько лет.

Одним из основных нововведений новой операционной системы стало появление голосового помощника Siri. Теперь владельцы компьютеров от Apple могут с помощью голоса искать информацию в Интернете, управлять музыкой, создавать напоминания, выполнять поиск по файлам и многое другое. Кроме того, владельцы "умных" часов компании теперь могут разблокировать ноутбук без ввода пароля, для этого достаточно просто открыть крышку.

Еще одним из нововведений стал общий буфер обмена для всех устройств Apple. Скопировав текст на своем iPhone, пользователь может сразу же вставить его на MacBook. Аналогичным образом можно переносить документы и другие файлы. Всё происходит через синхронизацию по Apple ID.

Также в macOS Sierra появилась функция автоматического освобождения места на диске путем переноса старых или редко используемых файлов в iCloud Drive.

Обновление получил и раздел "Сообщения", который получил поддержку всех функций, доступных на iOS 10.

7 сентября Apple представила iPhone 7. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.