Летучие мыши-вампиры в Бразилии начали нападать на людей

Ранее летучие мыши питались исключительно кровью птиц.

Летучие мыши начали пить кровь людей

Ученые заявили о том, что южноамериканские летучие мыши–вампиры, которые ранее питались только кровью птиц, начали целенаправленно нападать на людей, к чему, как ранее считали исследователи, они были абсолютно не приспособлены. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Acta Chiropterologica.

В ходе исследования ученые решили проверить слухи, которые распространяются среди бразильцев, живущих в окрестностях национального парка Катимабу. По словам исследователей, в этом районе живет один из самых крупных видов летучих мышей-вампиров, весом примерно 33 грамма и длиной восемь сантиметров. Эти летучие мыши питаются исключительно кровью птиц, изредка нападают на скот и не боятся людей, позволяя им брать себя на руки.

Исследовав следы летучих мышей, исследователи обнаружили в них ДНК людей, что подтвердило слухи о том, что вампиры начали пить и человеческую кровь. Раньше летучие мыши избегали контактов с людьми и никогда не пытались нападать на них, однако, по всей видимости, ситуация сегодня ухудшилась настолько, что им приходится делать это для того, чтобы выжить. По мнению ученых, популяция диких птиц могла сократиться в национальном парке Катимбау настолько сильно, что вампиры сейчас вынуждены искать счастья за его пределами, нападая на людей, домашнюю птицу и скот.

Как подчеркивают исследователи, подобные случаи опасны с медицинской точки зрения, поскольку летучие мыши являются носителями многих опасных заболеваний.

Ранее ученые заявили о том, что крупным животным грозит вымирание к 2100 году. Ученые внесли в тревожный список черного носорога, бенгальского тигра и других представителей фауны, которых уже сегодня практически невозможно встретить в природе.