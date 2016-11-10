Летучие мыши установили новый рекорд скорости горизонтального полета

Бразильские летучие мыши могут развивать скорость полета до 160 километров в час.

Летучие мыши развивают скорость полета до 160 километров в час MPI for Ornithology

Ученые из Института орнитологии Общества Макса Планка заявили о том, что самыми быстрыми летающими представителями животного мира являются бразильские летучие мыши. Во время горизонтального полета животные могут достигать скорости 160 километров в час, сообщается на сайте Института

Раньше считалось, что рекорд скорости горизонтального полета принадлежит черным стрижам, которые могут разгоняться до 110 километров в час. Пикирующие ястребы-сапсаны могут развивать скорость до 300 километров. Теперь же ученые установили, что летучие мыши, которые ранее не рассматривались в качестве конкурентов по скорости полета, превосходят стрижей.

В ходе исследования ученые прикрепили к спинам летучих мышей легкие радиопередатчики, сигналы с которых принимались специальным дроном. Результаты измерений удивили даже самих ученых, поскольку оказалось, что самцы летучих мышей весом около 11 – 12 грамм могут развивать скорость до 160 километров в час.

Ранее ученые установили, что бегемоты являются хищными животными. К парадоксальному на первый взгляд выводу ученые пришли, исследовав эпидемию ящура среди бегемотов, которые живут на территории Замбии и Уганды. По сведениям исследователей, ящур распространялся среди бегемотов необычным способом – он поражал не отдельных особей, а всю популяцию гиппопотамов сразу, таким образом, от болезни умирали одновременно 50 и больше бегемотов. Смертность бегемотов от ящура в среднем в 5-10 раз выше, чем среди других травоядных.