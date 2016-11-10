Топ Новости
<
>

Летучие мыши установили новый рекорд скорости горизонтального полета

10 ноября в 14:10

Бразильские летучие мыши могут развивать скорость полета до 160 километров в час.

33
Летучие мыши развивают скорость полета до 160 километров в час
MPI for Ornithology
Ученые из Института орнитологии Общества Макса Планка заявили о том, что самыми быстрыми летающими представителями животного мира являются бразильские летучие мыши. Во время горизонтального полета животные могут достигать скорости 160 километров в час, сообщается на сайте Института.

Раньше считалось, что рекорд скорости горизонтального полета принадлежит черным стрижам, которые могут разгоняться до 110 километров в час. Пикирующие ястребы-сапсаны могут развивать скорость до 300 километров.  Теперь же ученые установили, что летучие мыши, которые ранее не рассматривались в качестве конкурентов по скорости полета, превосходят стрижей.

В ходе исследования ученые прикрепили к спинам летучих мышей легкие радиопередатчики, сигналы с которых принимались специальным дроном. Результаты измерений удивили даже самих ученых, поскольку оказалось, что самцы летучих мышей весом около 11 – 12 грамм могут развивать скорость до 160 километров в час.

Читайте также: Деятельность древних людей стала причиной вымирания крупных животных Австралии – ученые

Ранее ученые установили, что бегемоты являются хищными животными. К парадоксальному на первый взгляд выводу ученые пришли, исследовав эпидемию ящура среди бегемотов, которые живут на территории Замбии и Уганды. По сведениям исследователей, ящур распространялся среди бегемотов необычным способом – он поражал не отдельных особей, а всю популяцию гиппопотамов сразу, таким образом, от болезни умирали одновременно 50 и больше бегемотов. Смертность бегемотов от ящура в среднем в 5-10 раз выше, чем среди других травоядных.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ученые животные скорость рекорд
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.56
EUR 28.17
Последние новости