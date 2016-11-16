Крупнейший украинский файлообменник EX.UA закрывается

Пользователей просят изъять свои файлы из архивов ресурса до 30 ноября.

EX.UA закрывается после года угроз, шантажа и кибератак коллаж ZN.UA

Крупнейший файлообменный ресурсEX.UA сообщил о прекращении своей работы.

Как сообщает администрация ресурса, весь минувший год на нее оказывали давление, в том числе, путем прямых угроз и шантажа.

"Ресурс EX.UA принял решение прекратить работу. За последний год EX.UA довелось ощутить на себе прямые угрозы, шантаж (в т.ч. и на межгосударственном уровне), DDOS атаки. Данные действия подвергают опасности личную информацию и личные файлы пользователей, которые хранятся на ресурсе", – указывается в сообщении сайта.

Отмечается. что EX.UA всегда работал в правовом поле Украины, хотя его трактовка украинского законодательства нравилась не всем. В то же время, последние законодательные инициативы по борьбе с медиа-пиратством администраторы ресурса рассматривают как примеры "нецивилизованного лобизма".

В сообщении указывается, EX.UA идентифицирует себя как национальное файловое хранилище и не рассматривает возможности смены доменной зоны и территории вещания.

Пользователей призвали изъять файлы из своих архивов в ближайшее время.

"Мы просим всех пользователей изъять файлы из своих архивов на EX.UA до 30.11.2016. Также уведомляем пользователей mail.ex.ua, что данный сервис будет в ближайшее время перенесен на новый домен", – указывается в сообщении.

Накануне, 15 ноября, Киберполиция Национальной полиции Украины прекратила деятельность нелегального онлайн-кинотеатра fs.to за нарушение авторского законодательства, сообщается на сайте ведомства.