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Крупнейший радиотелескоп в мире присоединился к проекту по поиску жизни у "звезды инопланетян"

2 ноября в 11:37

Исследователи изучат возможность существования инопланетного разума у звезды KIC 8462852.

звезда кометы
Телескоп FAST изучит "звезду инопланетян"
NASA
Крупнейший в мире радиотелескоп FAST, который располагается в Китае, присоединился к поиску инопланетной жизни у звезды KIC 8462852, чьи необычные "моргания" могут указывать на наличие вокруг нее сферы, созданной внеземной цивилизацией, сообщает South China Morning Post.

Поисками внеземного разума у звезды KIC 8462852 занимаются представители проекта Breakthrough Listen, основанного Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом. "Присоединение телескопа FAST к нашим поискам фантастически расширяет наши возможности, и позволяет нам "прощупать" буквально каждый уголок этой звездной системы на предмет наличия в ней инопланетных радисигналов. Мы очень рады тому, что мы можем работать с коллегами в Китае, так как FAST является самым чувствительным телескопом мира в своем диапазоне", — заявил Эндрю Симион, заместитель директора Breakthrough Listen.

Исследования звезды будут проводиться также с помощью другого крупного телескопа - обсерватории в Грин-Бэнкс, которая является одной из самых чувствительных радиотарелок в мире. 

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В октябре 2015 года астрономы из Йельского университета заявили о том, что светимость звезды два раза снижалась на четверть за последние семь лет. По мнению исследователей, это могло указывать на существование вокруг звезды сферы Дайсона, созданной цивилизацией инопланетян. До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но последующие наблюдения показали, что за последние 100 лет ее яркость упала на 0,16 звездных величины, что поставило под сомнение эту теорию.

Позже ученые изучили изменение яркости звезды с декабря 2009 года, когда был запущен телескоп "Кеплер", по май 2013 года. Расчеты исследователей показали, что яркость "звезды инопланетян" падала со скоростью в 0,3% в год, и за первые тысячу дней работы "Кеплера" она упала на 0,9%. Затем она падала еще быстрее, и буквально через полгода после этого она упала на 2%. Затем скорость ее снижения снизилась, и на текущий момент она упала на 3%. 

Ученые также замерили колебания яркости других звезд, что подтвердило предположение о том, что KIC 8462852 является уникальным светилом, чье поведение нельзя объяснить с помощью существующих моделей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги звезды инопланетянин поиск астроном
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