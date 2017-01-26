Коты не уступают собакам в интеллекте – ученые

По мнению исследователей, у котов присутствует эпизодическая память.
В ходе исследования ученые наблюдали за поведением 49 котов и установили, что они могут вспоминать приятный опыт, который они когда-либо испытывали, например, еду или любимую закуску. Собаки также демонстрируют подобные способности. Подобный вид памяти известен как эпизодическая память.
Исследователи отмечают, что и коты, и собаки могут вспоминать единичный прошлый опыт. Это может свидетельствовать о том, что они обладают эпизодической памятью, похожей на человеческую. "Эпизодическую память связывают с интроспективной функцией ума. Наше исследование может означать, что у котов есть определенный тип сознания", заявила одна из исследователей Сахо Такаги.
Ранее ученые заявили о том, что животные с большим размером мозга по отношению к массе тела обладают более высоким интеллектом.BBC Україна