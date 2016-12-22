Космологи усомнились в существовании темной материи

Исследователи успешно проверили альтернативную теорию гравитации.

Ученые нашли свидетельства того, что темной материи не существует NASA

Астрономы заявили о том, что им удалось успешно проверить альтернативную теорию гравитации, работа которой не требует существования темной материи . Выводы исследователей были опубликованы в журнале MNRAS.

Темная материя – загадочная субстанция, на долю которой приходится около 75% массы материи во Вселенной. По мнению исследователей, в каждой галактике ее в 8-10 раз больше, чем видимой. Эта субстанция заставляет звезды держаться на месте, а темная энергия заставляет Вселенную расширяться с ускорением.

В 2010 году физик Эрик Верлинде предложил альтернативное объяснение тому, почему галактики не разваливаются на части, которое он назвал теорией "эмергентной гравитации". Эта идея, связавшая существование гравитации с вторым законом термодинамики, была в штыки встречена многими физиками, посчитавшими выкладки Верлинде очередным плодом фантазий "ниспровергателей Эйнштейна".

Ключевой идеей Верлинде было то, что видимая материя особым образом взаимодействует с темной энергией, в буквальном смысле вытесняя ее и замедляя процесс расширения Вселенной в тех точках, где ее плотность максимально высока. По сути, видимая материя порождает эффект, который мы сегодня приписываем "темной материи", не существующей в реальности в понимании космолога.

Если его теория верна, то тогда гравитационные линзы, порождаемые крупными галактиками, будут усиливать излучение объектов, расположенных за ними, гораздо сильнее, чем это предсказывает теория относительности. Теперь же исследователи проверили эту идею, изучив более 33 тысяч гравитационных линз.

Как показали наблюдения за ними, теория Верлинде действительно неплохо объясняет поведения света вокруг них, в том числе и те аномалии в работе гравитационных линз, которые были недавно найдены учеными. Источником линзирующего эффекта, как показывают "точечные" и более масштабные замеры искривления света, являются сами звезды и газ в центрах галактик, а не кольцо, так называемое гало, из темной материи, находящееся на их периферии.

Вместе с тем, ученые подчеркивают, что во Вселенной существует множество объектов, поведение которых нельзя объяснить теорией эмергентной гравитации.

Ранее сообщалось о том, что ученые разработали "план побега" информации из черной дыры, который бы не нарушал всех законов классической и квантовой физики, и рассказали о том, как подобный эксперимент можно было бы провести на практике. Для него потребуется астронавт, который будет находиться у "горизонта событий", электрон, который он будет держать в руках, и информация о направлении движения (спине) черной дыры. Измерив спин черной дыры и то, какими свойствами обладают частицы света, порождаемые излучением Хокинга, астронавт "отпускает" электрон за горизонт событий.