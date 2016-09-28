Космодром NASA может уйти под воду из-за глобального потепления

К 2050 году вода в районе, где расположен космический центр Кеннеди, поднимается на 20 сентиметров.

Космическому центру Кеннеди грозит затопление NASA

Космический центр Кеннеди, который располагается неподалеку от мыса Канаверал, может уйти под воду из-за глобального потепления , сообщает Gizmodo со ссылкой на представителей агентства.

Кроме космического центра Кеннеди, который служил площадкой для старта кораблей миссии "Аполлон", на побережье также располагаются космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, исследовательский центр Эймса в Калифорнии, исследовательский центр NASA в Лэнгли и испытательный центр Уоллопс в штате Виргиния.

Эти объекты строились на побережье из-за соображений безопасности, поскольку каждый запуск сопряжен с возможностью взрыва ракеты. Вместе с тем, глобальное потепление приводит к быстрому росту уровня воды, что угрожает этим объектам затоплением.

В частности, климатические модели свидетельствуют о том, что к 2050 году вода в районе, в котором располагается центр Кеннеди, поднимется на 20 сантиметров, а к 2080 – на 38 сантиметров. Кроме того, возрастает и сила ураганов, которые появляются на побережье.

Для защиты инфраструктуры от затопления NASA начало строить специальные насыпи – дюны из песка.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом, по мнению ученых, 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.