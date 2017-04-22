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Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

22 апреля в 17:42

Грузовик стартовал к станции 18 апреля.

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Cygnus проведет на МКС три месяца
NASA
Космический грузовик Cygnus компании Orbital ATK успешно пристыковался к Международной космической станции. Грузовик проведет на МКС около трех месяцев, а в июле сгорит в плотных слоях атмосферы Земли, сообщает NASA.

Cygnus стартовал с мыса Канаверал 18 апреля. Он доставил на МКС 3,6 тонны груза: провиант, предметы первой необходимости, одежду, материалы для научных экспериментов, в том числе установку для выращивания на орбите свежих овощей.

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В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги космос МКС
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