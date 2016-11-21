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Космический грузовик Cygnus отделился от МКС

21 ноября в 16:53

NASA планирует провести на борту корабля эксперимент по поведению огня в космосе.

МКС
Космический корабль Cygnus покинул МКС
Космический грузовой корабль Cygnus  покинул Международную космическую станцию, сообщается на странице NASA в Twitter.

Аппарат пробыл на МКС на протяжении двух месяцев. В понедельник утром он был отведет на безопасное расстояние от станции с помощью механической руки Canodarm. Отделение произошло в 15.22 по Киеву. Спустя пять часов после отстыковки Cygnus NASA планирует провести на его борту эксперимент по поведению огня в космосе.

Корабль останется на орбите еще на неделю, а затем сгорит при вхождении в атмосферу Земли.

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В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги космос NASA МКС
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