Космический грузовик Cygnus отделился от МКС

Космический грузовой корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию, сообщается на странице NASA в Twitter.

Аппарат пробыл на МКС на протяжении двух месяцев. В понедельник утром он был отведет на безопасное расстояние от станции с помощью механической руки Canodarm. Отделение произошло в 15.22 по Киеву. Спустя пять часов после отстыковки Cygnus NASA планирует провести на его борту эксперимент по поведению огня в космосе.

Корабль останется на орбите еще на неделю, а затем сгорит при вхождении в атмосферу Земли.

At 8:22am ET, @OrbitalATK's #Cygnus was released from the #Canadarm2 robotic arm on @Space_Station. Watch: https://t.co/KX5g7zfYQe pic.twitter.com/WcjCd3LwFT