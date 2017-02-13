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Корпус только одной версии iPhone 8 будет выполнен из стекла – СМИ

13 февраля в 12:35

Ожидается, что в этом году Apple представит три новых модели смартфонов.

iPhone 8
Только одна версия iPhone 8 будет выполнена из стекла
ferra.ru
По данным нескольких источников, в этом году Apple представит сразу три новых модели iPhone, которые будут оснащены диагональю экрана разного размера. Теперь же японский блог Macotacara со ссылкой на источники из Тайваня заявил, что только одна из этих моделей, с диагональю экрана пять дюймов, получит стеклянный корпус, остальные будут выполнены из других материалов.

Кроме того, по данным источников блога, данная модель будет оснащена беспроводной зарядкой, что связано с использованием стекла для производства корпуса.

Вместе с тем, другой источник уверяет, что в новом iPhone не будет встроенной функции беспроводной зарядки, а вместо этого Apple выпустит чехол с индукционной катушкой. Также сообщается, что модели этого года Apple больше не будет комплектовать переходником с Lightning на стандартный 3,5-мм разъем для наушников.

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Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться  iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.

По материалам: 4pda.ru
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Тэги iPhone Apple смартфон
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