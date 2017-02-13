Корпус только одной версии iPhone 8 будет выполнен из стекла – СМИ

Ожидается, что в этом году Apple представит три новых модели смартфонов.

Только одна версия iPhone 8 будет выполнена из стекла ferra.ru

По данным нескольких источников, в этом году Apple представит сразу три новых модели iPhone , которые будут оснащены диагональю экрана разного размера. Теперь же японский блог Macotacara со ссылкой на источники из Тайваня заявил, что только одна из этих моделей, с диагональю экрана пять дюймов, получит стеклянный корпус, остальные будут выполнены из других материалов.

Кроме того, по данным источников блога, данная модель будет оснащена беспроводной зарядкой, что связано с использованием стекла для производства корпуса.

Вместе с тем, другой источник уверяет, что в новом iPhone не будет встроенной функции беспроводной зарядки, а вместо этого Apple выпустит чехол с индукционной катушкой. Также сообщается, что модели этого года Apple больше не будет комплектовать переходником с Lightning на стандартный 3,5-мм разъем для наушников.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.