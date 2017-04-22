Корабль "Тяньчжоу-1" и лаборатория "Тяньгун-2" состыковались в космосе

Грузовой корабль "Тяньчжоу-1" был запущен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 20 апреля.
20 апреля Китай с помощью ракеты "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань осуществил запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1".
Корабль доставил на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории "Тяньгун-2".
Запуск лаборатории на орбиту состоялся 15 сентября. Ее основными задачами станут прием пилотируемых и грузовых космических кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите астронавтов, дозаправка топливом и проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" станет второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.
Согласно планам ученых, в середине октября в лабораторию прибудут два китайских астронавта, которые пробудут на ней 30 дней.РИА Новости