Корабль "Тяньчжоу-1" и лаборатория "Тяньгун-2" состыковались в космосе

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Грузовой корабль "Тяньчжоу-1" был запущен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 20 апреля.

"Тяньчжоу-1" был запущен с помощью ракеты «Чанчжэн-7" China Daily

Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1" и лаборатория "Тяньгун-2" впервые успешно состыковались в космосе. Автоматическая стыковка состоялась в 7.16 по Киеву.

20 апреля Китай с помощью ракеты "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань осуществил запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1".

Корабль доставил на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории "Тяньгун-2".

Запуск лаборатории на орбиту состоялся 15 сентября. Ее основными задачами станут прием пилотируемых и грузовых космических кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите астронавтов, дозаправка топливом и проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" станет второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.

Согласно планам ученых, в середине октября в лабораторию прибудут два китайских астронавта, которые пробудут на ней 30 дней.