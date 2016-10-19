Топ Новости
<
>

Корабль с новым экипажем МКС успешно вышел на орбиту

19 октября в 12:51

Корабль прибудет на МКС через два дня.

33
"Сою-МС" с экипажем МКС успешно вышел на орбиту
NASA
Пилотируемый космический корабль "Союз-МС", на борту которого находятся члены нового экипажа Международной космической станции, успешно вышел на орбиту, сообщается на сайте NASA.

Астронавт NASA Шейн Кимброт, российские космонавты Сергей Рыжков и Андрей Борисенко прибудут на МКС через два дня. В течение этого времени они облетят Землю 34 раза. Швартовка корабля к модулю МКС запланирована на пятницу, 23 октября.

Читайте также: NASA отказалось продлевать контракт с "Роскосмосом" по доставке астронавтов на МКС

В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги МКС корабль NASA космос орбита
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.66
EUR 28.21
Последние новости