Корабль с новым экипажем МКС успешно вышел на орбиту

Корабль прибудет на МКС через два дня.

"Сою-МС" с экипажем МКС успешно вышел на орбиту NASA

Пилотируемый космический корабль "Союз-МС", на борту которого находятся члены нового экипажа Международной космической станции , успешно вышел на орбиту, сообщается на сайте NASA

Астронавт NASA Шейн Кимброт, российские космонавты Сергей Рыжков и Андрей Борисенко прибудут на МКС через два дня. В течение этого времени они облетят Землю 34 раза. Швартовка корабля к модулю МКС запланирована на пятницу, 23 октября.

В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.