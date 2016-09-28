Компания BlackBerry больше не будет выпускать смартфоны

В прошлом компания была одним из крупнейших производителей мобильных телефонов.

BlackBerry больше не будет выпускать мобильные телефоны

Компания BlackBerry заявила о том, что перестанет выпускать новые смартфоны и передаст функцию по выпуску нового оборудования партнерам, сообщает The Independent.

Как подчеркивает издание, в прошлом компания была одним из крупнейших производителей мобильных телефонов, но со временем потеряла свои позиции. Выходу из кризиса не помогло даже использование операционной системы Android в смартфонах BlackBerry.

"Компания прекращает разработку и выпуск оборудования и передает эту функцию партнерам", отметил в заявлении СЕО компании Джон Чен. По его словам, закрытие части бизнеса, связанной с производством смартфонов, позволит компании сохранить часть капитала. Разработкой и дизайном новых устройств займутся другие компании. BlackBerry же займется разработкой программного обеспечения, что, по мнению представителей компании, поможет ей удержаться на плаву.

В 2011 году компания заявила о том, что начинает выпускать устройства с тачскрином и собирается потеснить iPhone и Android-устройства. А в ноябре прошлого года выпустила смартфон BlackBerry Priv, который полностью работал на базе Android.