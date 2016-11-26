Компания Airbus испытала свой самый большой пассажирский самолет

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Дальнемагистральный самолет сможет перевозить до 440 пассажиров.

Новый Airbus совершил первый полет airbus.com

Компания Airbus провела первый испытательный полет своего нового пассажирского самолета A350-1000. Это самый большой из самолетов, разработанных на данный момент в компании.

Полностью летные испытания планируется завершить к концу 2017 года, сообщает Aviation Week.

Первый полет состоялся в городе Тулуза-Бланьяк на юге Франции. Дальнемагистральный самолет Airbus A350-1000 снабжен двумя двигателями, его длина – 73,8 метров, размах крыльев – 64,8 метров. Самолет может брать на борт до 440 пассажиров и летать на расстояние до 14,5 тыс. километров.

Основной конкурент нового самолета разрабатывается в компании Boeing. Лайнер B777X будут испытывать в 2018 году.

Ранее Airbus представил концепт перспективного аэротакси – легкого летательного аппарата, который будет использоваться для пассажирских перевозок в городах.