Колонизировать Марс из-за страха перед вымиранием постыдно – The Economist

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Человечеству на Земле в ближайшие миллиарды лет вряд ли что-то угрожает, поэтому для освоения новых планет нужна новая мотивация.

Страх перед вымиранием плохой стимул для колонизации Марса. youtube.com

Марс многие годы окружен мыслями о смерти. В конце 19-го века американский астроном Персиваль Лоуэлл убедил большую часть общественности, что красная планета умирает от опустошения.

Герберт Уэлс в "Войне миров" представил вторжение марсиан, которые несут смерть на Землю. В "Марсианских хрониках" Рэя Бредбери описывается, как люди живут среди призраков марсиан, наблюдая, как Земля разрушается от ядерной катастрофы. Ученые тоже были не большими оптимистами, чем фантасты: космические зонды обнаружили, что когда-то Марс был более влажным и теплым. А теперь он холодный, покрытый кратерами и почти без атмосферы.

"Возможно именно поэтому мечта вдохнуть новую жизнь в Марс настолько будоражит", - пишет сегодня The Economist, напоминая, что бизнесмен Илон Маск основал компанию SpaceX, надеясь приблизить воплощение этой мечты.

27 сентября он описал свой план создать мощные ракеты, стоимость которых будет невероятно низкой в сравнении с ракетами "Сатурн-5" программы "Аполлон", а также космические корабли, которые смогут вместить 100 пассажиров и будут заправляться как на земной орбите, так и на марсианской. Эта инфраструктура позволит тысячам поселенцев добраться до Марса за 200 тысяч долларов. В придачу план сделать это за ближайшие десять лет кажется фантастическим, однако эти амбиции завораживают.

"Очень странно то, что мотивы Маска рождены из страха, что выглядит очень неуместно на фоне очарования. Он описывает колонию на Марсе как страховку от вымирания на Земле. Фанаты научной фантастики уже привыкли к идее о страхе перед подобными экзистенциальными рисками. В 50-х годах Артур Кларк сказал им, что привязанное к Земле человечество держит все яйца в одной корзине", - говорится в статье.

С этим согласны и некоторые ученые, в частности выдающийся физик Стивен Хокинг. Он предостерегал, что, будучи жильцом только одной планеты, существование человеческого вида становится легкой мишенью для угроз, таких как ядерная война, восстание искусственного интеллекта, нового супервируса.

Издание отмечает, что это правда, что Земля в долгосрочной перспективе станет непригодной для жизни. Но это произойдет через миллиарды лет. И бояться такой смерти уже сейчас не разумно. В конце концов, миллиард лет назад Землю населяли только водоросли.

Естественная или искусственная пандемия действительно может убить миллиарды людей. Но вымирание всего вида требует беспрецедентной смертности. Это означает, что никто не должен выжить. Ни войны, ни болезни не могут в конечном счете привести к этому.

Столкновения Земли с очень большим астероидом может уничтожить целые виды. Так, вероятно, случилось с динозаврами. Но человечество предусмотрительно создает каталог астероидов, учитывая этот риск. И ни один достаточно большой из них в ближайшее время не приблизится к нашей планете. Поэтому вероятность вымирания от любого известного фактора в ближайшие века очень низкая.

"Если подумать о неизвестных угрозах – злом искусственном интеллекте или кровожадных инопланетян с враждебным и холодным умом, как марсиане у Уэллса, или даже о старомодной ярости Господней – зачем им уничтожать человечество на одной планете и оставлять в покое тех, кто живет на соседнем камне? Если страх перед вымиранием беспочвенный, то пытаться спрятаться от него – это низко", - говорится в статье.

Издание добавляет, что гораздо лучше и разумнее разделить риски Земли, чем пытаться убежать от них.

"Мечтайте о Марс, как хотите, но делайте это в духе надежды на новую жизнь, а не из-за страха перед смертью", - пишет издание.

Напомним, SpaceX планирует отправить первый корабль к Марсу в 2018 году. Тогда к Красной планете будет отправлен корабль серии Dragon, разработанной для доставки грузов на МКС. В случае, если все пройдет успешно, SpaceX будет отправлять ракеты на Марс каждые 26 месяцев. А уже в 2024 году Маск планирует отправить на Красную планету первую ракету с человеком на борту.

Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.