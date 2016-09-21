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Клифф Уильямс подтвердил уход из AC/DC

21 сентября в 17:10

За два года из группы ушло четыре музыканта.

ac/dc
Клифф Уильямс покинул AC/DC
The Guardian
Бас-гитарист рок-группы AC/DC Клифф Уильямс заявил о том, что он уходит из группы. По словам гитариста "пришло время уйти с пути" коллектива, сообщает The Guardian.

Впервые Уильямс сообщил о своем уходе из группы в июле этого года, заявив, что после завершения тура Rock Or Bust он "отойдет от участия в гастролях и записях коллектива". Кроме того, он напомнил о проблемах в группе, поскольку из нее уже ушли три музыканта.

"Я готов уйти с пути. Мы всегда делали пятилетние перерывы между гастролями, так что я знаю, чем мне заняться. Я просто буду жить для себя и для своей семьи, расслабляться", — заявил 66-летний Уильямс.

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В сентябре 2014 года из-за развившейся деменции коллектив покинул гитарист Малькольм Янг. В 2015 году барабанщик Фил Радд был осужден за хранение наркотиков и был вынужден уйти из коллектива. В 2016 году из AC/DC ушел вокалист Брайан Джонсон из-за проблем со здоровьем.

После ухода из коллектива Джонсона новым вокалистом AC/DC стал один из основателей Guns NʼRoses Эксл Роуз, который завершил вместе с группой мировое турне.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ac/dc гастроли музыка
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