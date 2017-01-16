Топ Новости
<
>

Китайские ученые создали самый мощный ультрафиолетовый лазер в мире

16 января в 13:14

Лазер работает в так называемой "вакуумной" части ультрафиолетового диапазона.

33
Лазер работает в "вакуумной" части ультрафиолетового диапазона
Китайские физики создали самый яркий и мощный вакуумный ультрафиолетовый лазер DCLS, который способен увидеть и "пощупать" отдельные электроны в молекулах и атомах, сообщает пресс-служба Китайской академии наук.

Как заявляют ученые, построенный ими лазер является самым мощным ультрафиолетовым излучателем в мире и единственным устройством такого рода, которое работает в "вакуумной" части ультрафиолетового диапазона.

На сегодняшний день лазер способен вырабатывать пучки, которые содержат в себе 140 триллионов фотонов высокой энергии. Вместе с тем, по мнению ученых, этот показатель можно улучшить.

Читайте также: Новый "самый черный материал в мире" поглощает лазерные лучи

DCLS стал первым лазером на свободных электронах, который был построен на территории КНР. Его постройка началась в 2012 году.

Ранее сообщалось о том, что в Японии создали самый мощный лазер в мире. Новая установка смогла произвести импульс, мощность которого составляет два петаватта (или два квадриллиона ватт) — это примерно в 1000 раз больше, чем суммарное потребление электричества во всем мире.

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги лазер ученые
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.67
EUR 29.50
Последние новости