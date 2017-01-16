Китайские ученые создали самый мощный ультрафиолетовый лазер в мире

Лазер работает в так называемой "вакуумной" части ультрафиолетового диапазона.

Лазер работает в "вакуумной" части ультрафиолетового диапазона

Китайские физики создали самый яркий и мощный вакуумный ультрафиолетовый лазер DCLS, который способен увидеть и "пощупать" отдельные электроны в молекулах и атомах, сообщает пресс-служба Китайской академии наук.

Как заявляют ученые, построенный ими лазер является самым мощным ультрафиолетовым излучателем в мире и единственным устройством такого рода, которое работает в "вакуумной" части ультрафиолетового диапазона.

На сегодняшний день лазер способен вырабатывать пучки, которые содержат в себе 140 триллионов фотонов высокой энергии. Вместе с тем, по мнению ученых, этот показатель можно улучшить.

DCLS стал первым лазером на свободных электронах, который был построен на территории КНР. Его постройка началась в 2012 году.

Ранее сообщалось о том, что в Японии создали самый мощный лазер в мире. Новая установка смогла произвести импульс, мощность которого составляет два петаватта (или два квадриллиона ватт) — это примерно в 1000 раз больше, чем суммарное потребление электричества во всем мире.