Китай представил публике истребитель пятого поколения

Истребитель J-20 называют китайским ответом американскому истребителю F-22 Raptor.

Истребитель совершил первый полет еще в 2011 году Naked Science

Китай впервые показал публике истребитель пятого поколения J-20. Новый самолет был представлен на авиасалоне Airshow China-2016, сообщает CNN

Истребитель называют китайским ответом американскому многоцелевому истребителю пятого поколения F-22 Raptor и F-35, которые США и Япония в скором времени планируют использовать в Тихоокеанском регионе.

Показательный полет на J-20 совершила пилотажная группа "Байи" Народно-освободительной армии Китая.

Издание подчеркивает, что истребитель J-20 совершил первый полет еще в 2011 году, но впервые был показан публике во время шоу.

В июле этого года Индия представила первый истребитель, полностью сконструированный и построенный в стране.