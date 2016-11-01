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Китай представил публике истребитель пятого поколения

1 ноября в 12:31

Истребитель J-20 называют китайским ответом американскому истребителю F-22 Raptor.

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Истребитель совершил первый полет еще в 2011 году
Naked Science
Китай впервые показал публике истребитель пятого поколения J-20. Новый самолет был представлен на авиасалоне Airshow China-2016, сообщает CNN.

Истребитель называют китайским ответом американскому многоцелевому истребителю пятого поколения F-22 Raptor и F-35, которые США и Япония в скором времени планируют использовать в Тихоокеанском регионе.

Показательный полет на J-20 совершила пилотажная группа "Байи" Народно-освободительной армии Китая.

Издание подчеркивает, что истребитель J-20 совершил первый полет еще в 2011 году, но впервые был показан публике во время шоу.

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В июле этого года Индия представила первый истребитель, полностью сконструированный и построенный в стране.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги истребитель Китай полет
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