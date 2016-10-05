Китай планирует построить самый большой в мире космический корабль для туристов

На борту корабля смогут поместиться до 20 космических путешественников.

Космический корабль сможет доставить в космос 20 туристов New Scientist

Китайская академия технологий ракет-носителей разработала проект космического корабля , который позволит доставить в космос 20 туристов, сообщает New Scientist

По словам представителя Академии, новый корабль будет взлетать вертикально, как ракета, без какого-либо вмешательства с Земли или с борта. Исследователи разработали два варианта самолета. Первый из них весит 10 тонн и обладает размахом крыла шесть метров. Он сможет доставить пять человек на высоту 100 километров и развивать скорость до шести махов, что позволяет ощутить состояние невесомости на две минуты.

Вторая версия корабля весит 100 тонн и обладает размахом крыльев 12 метров. Она может взлететь на высоту до 130 километров на скорости до восьми махов, что позволяет ощутить состояние невесомости на 4 минуты. Эта версия корабля вмещает до 20 человек. Кроме того, более быстрый корабль сможет доставлять на орбиту малые спутники с помощью ступени, которая будет размещаться на верхней части корабля, что позволит снизить цены на билеты для туристов.

Китайская академия станет не первым учреждением, занимающимся разработкой кораблей для космических туристов. В частности, компания Virgin Galactic разработала космический корабль SpaceShipTwo, который сможет доставить в космос шесть туристов.