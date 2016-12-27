Китай намерен отправить первый зонд на Марс в 2020 году

Китай будет осваивать технологии вывода аппаратов на орбиту и посадку космических аппаратов.
Планы Пекина по развитию космической программы включают также высадку первого зонда на обратную сторону Луны и отправка аппарата к Марсу. Полет на Марс будет продолжаться около 10 месяцев. Его главной миссией станет фотографирование и мониторинг окружающей среды Красной планеты.
Зонд также позволит получить новые данные о Юпитере.
17 октября этого года Китай запустил пилотируемый космический корабль.
Космическая программа Китая развивается уже около 50 лет. В 1970 году КНР впервые запустила свой искусственный спутник Земли.
15 октября 2003 года космонавт Ян Ливэй совершил первый в истории космической программы Китая пилотируемый полет в космос на корабле "Шэньчжоу-5". 27 сентября 2008 года космонавт Чжай Чжиган вышел в открытый космос.
В 2013 году Китай успешно посадил луноход "Юйту" на поверхность спутника Земли.
Сообщалось, что китайская академия технологий ракет-носителей разработала проект космического корабля, который позволит доставить в космос 20 туристов.Русская служба Би-би-си