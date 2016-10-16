Китай готовится к запуску пилотируемого космического корабля

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Корабль доставит астронавтов на борт космической лаборатории "Тяньгун-2".

Китай планирует запустить пилотируемый корабль China Daily

Китай готовится запустить двух человек в космос на корабле "Шэньчжоу-11" в понедельник утром, сообщает агентство "Синьхуа".

Корабль доставит двух астронавтов на борт космической лаборатории "Тяньгун-2". Астронавты состыкуют корабль с лабораторией и проведут на ее борту два месяца. За это время они будут тестировать системы корабля и фиксировать изменения в человеческом организме во время среднесрочного пребывания в космосе.

Подобные эксперименты являются еще одним шагом к созданию многомодульной космической станции, которая должна начать работу в 2022 году.

Запуск лаборатории на орбиту состоялся 15 сентября. Ее основными задачами станут прием пилотируемых и грузовых космических кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите астронавтов, дозаправка топливом и проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" станет второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.

Согласно планам ученых, в середине октября в лабораторию прибудут два китайских астронавта, которые пробудут на ней 30 дней.