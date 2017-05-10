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Киевлянин создал бота для отслеживания очереди на оформление загранпаспорта

10 мая в 12:13

Бот отслеживает состояние очередей каждые три минуты.

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Создан бот для тех, кто не хочет стоять в очереди за загранпаспортом
obozrevatel.com
Веб-разработчик из Киева Антон Библя создал Telegram-бота iGov, который способен найти свободное место в очереди на оформление загранпаспорта, сообщает AIN.

Бот проверяет наличие свободных мест в онлайн-очередь в отделения миграционной службы каждые три минуты. На данный момент он работает в восьми городах: Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Миргород, Тернополь, Хмельницкий. Бот может мониторить для вас места во всех представительства ГМСУ в выбранном городе или проверять конкретное.

Как только бот найдет свободное место, он тут же сообщит об этом пользователю и предложит записаться.

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Напомни, 6 апреля Европейский Парламент поддержал предоставление визовой либерализации для Украины. "За" проголосовали - 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались - 36.

Ожидается, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Подробнее о значении и последствиях введения безвизового режима Украины с ЕС читайте в статье Екатерины Зарембо "Безвиз: за шаг до победы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: AIN
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Тэги боты очередь безвизовый
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